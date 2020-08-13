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Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах воды и почвы на стихийных пляжах в районе Карелии

Новости. Общество
08:05, 14 Августа 2020
фото: © Александр Погожев/ТАСС
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Роспортребнадзор взял пробы воды и почвы в местах отдыха в Питкярантском районе и обнаружил в них нарушения.

В июле в Питкярантском районе пробы воды и почвы в местах отдыха были отобраны по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Проверялись устье реки Келиоя, г. Питкяранта, Питкярантский залив Ладожского озера; побережье реки Тулиманьёки, п. Салми. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"По результатам проведенного мониторинга установлено, что из 4-х проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 2 пробы воды: в устье реки Келиоя г. Питкяранта Питкярантский залив Ладожского озера; побережье реки Тулиманьёки п. Салми; по санитарно-химическим показателям 1 проба почвы в устье реки Келиоя г. Питкяранта Питкярантский залив Ладожского озера", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что пляжи определяются и утверждаются администрациями органов местного самоуправления. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Питкярантского района утверждены не были. Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его безопасности. Таких заключений также не выдавалось.

Ранее сообщалось, что стихийные пляжи и водоемы Петрозаводска проверили на наличие бактерий.

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