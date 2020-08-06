Стихийные пляжи и водоемы Петрозаводска проверили на наличие бактерий

Пробы взяли в "Песках", на набережной и в зоне отдыха в пойме Лососинки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сотрудники управления в июле проверили воду и почву в "Песках, в районе ул. Московская и в зоне отдыха на реке Лососинка (ул. Правды – наб. Гюллинга) по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Результаты анализов показали, что все пробы соответствуют требованиям СанПиНа.

Ранее сообщалось, что несанкционированные пляжи Карелии кишат кишечными палочками.