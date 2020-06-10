Водоемы Петрозаводска проверили на наличие паразитов

Пробы взяли из Онежского озера и реки Лососинка, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты взяли три пробы воды из Онежского озера в местечке Пески и на улице Московской, а также из Лососинки на набережной Гюллинга. по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Экспертиза показала, что проба воды из Лососинки не соответствует нормативам по микробиологическим показателям – обнаружены бактерии колифаги.

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