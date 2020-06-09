Жители Петрозаводска открыли купальный сезон (ФОТО)

Десятки людей собрались на берегу Онежского озера 9 июня.

Во вторник в Петрозаводске была очень жаркая погода. Родители вместе с детьми, молодые пары, подростки собрались на берегу Онего в конце набережной Варкауса и открыли купальный сезон.

На кадрах видно, что вода в озере не самая чистая.

В Роспотребнадзоре Карелии пока не появлялось информации о взятии проб из Онежского озера. Поэтому пока не известно, насколько безопасно купаться в водоеме.

Напомним, в 2019 году уже в мае осуществлялся отбор проб воды в местах отдыха у воды в Петрозаводске на Онежском озере в районе улицы Московская, и в реке Лососинка на набережной Гюллинга.