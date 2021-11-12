Водолазы подняли драгоценное колечко со дна Итальянского карьера в Карелии

Водолазы вернули посетительнице горного парка «Рускеала» колечко, которая она уронила на дно карьера.

В паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы», разместили пост, в котором рассказали, какие сокровища поднимают со дна Рускеальского карьера.

«Гости парка часто что-то роняют в холодные воды каньона или в два других озера парка. Так, в рукотворный микроводоём посреди Итальянского карьера девушка случайно уронила в воду кольцо. Глубина метр, видимость сантиметров десять, не больше. И тут нам на помощь приходит металлоискатель и мелкая моторика. Колечко найдено, девушка счастлива», — расказали водолазы.