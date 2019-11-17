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Новости. Общество
09:58, 17 Ноября 2019
фото: ©vk.com/divers.dobrotvorec.karelia

Водолазы продолжают поиск пропавших в Онежском озере рыбаков

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Для продолжения поиска рыбаков, которые пропали 27 октября в Медвежьегорском районе Карелии, водолазам нужен специальный прибор.

В паблике "Водолазная группа "ДобротворецЪ" г.Петрозаводск" сообщили о продолжающихся поисковых работах в Онежском озере. Спасатели ищут рыбаков, вышедших на лодке в Онего в Медвежьегорском районе. Их было трое. 

"Для продолжения поиска очень нужен прибор эхолот-структурсканер GARMIN striker plus 7sv или аналогичные приборы. Пожалуйста, отзовитесь владельцы приборов или передайте информацию дальше. Очень хочется верить, что людей удастся найти до того, как встанет лед", - пишут в паблике.

Водолазы сообщают, что по последним ориентировкам и найденным вчера, 16 ноября, на берегу вещам площадь поиска увеличивается на 2 квадратных километра акватории.

Напомним, катер рыбаков был обнаружен у дачного кооператива "Лесовик" в 10 км от берега Онежского озера 27 октября. На следующий день было найдено тело одного из рыбаков. 

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David
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