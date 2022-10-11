Военком и приставы Карелии расскажут о поддержке мобилизованных в республике

Личный прием проведут 2 ноября Андрей Артемьев и заместители главного судебного пристава Карелии.

Прием граждан по вопросам поддержки мобилизованных организуют на двух площадках Управление федеральной службы судебных приставов Карелии. Прим будет организован на двух площадках 2 ноября с 16.00 до 17.00 в Карельском филиале РАНХиГС.

На первой площадке, расположенной базе Общественной приемной главы Карелии, граждан буду принимать врио главного судебного пристава Карелии Андрей Киндт, Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев и директор академии Роман Пивненко. Вопросы будут касаться исполнительных производств в отношении мобилизованных, а также мер социальной поддержки, а также общим вопросам призыва и мобилизации граждан.

На второй площадке, организованной в Центре правового консультирования, желающих проконсультируют врио заместителя главного судебного пристава Карелия Олег Кошарский, заведующий кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к. ю. н. Александр Баталин, начальник юридического отдела военного комиссариата Республики Карелия Марина Кирпичникова, а также студенты старших курсов направления подготовки «Юриспруденция». Обращения будут касаться, помимо поддержки мобилизованных, также алиментам, поддержке детей-сирот и прочим вопросам исполнительных производств.