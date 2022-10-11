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Военком Карелии посоветовал отправляющимся в отпуск запасникам получить справку

Новости. Общество
09:51, 12 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Военный комиссар республики Андрей Артемьев рассказал, что делать планирующим уехать в отпуск запасникам.

Андрей Артемьев в ходе прямой линии, посвященной мобилизации, ответил на вопрос жительницы Карелии, чей 30-лений муж скоро выходит в отпуск и по купленной путевке планирует уехать вместе с семьей заграницу.

«В принципе мы благожелательно подходим к гражданам, если они выходят в отпуск. Хотя есть указание до 35 лет, они прошли списками через генеральный штаб. Но мы предоставляем справку, которую предъявляют на пограничном посту. Людей пропускают. Нужно получить справку в военном комиссариате по заявлению. Все военкоматы знают», — сказал военный комиссар республики.

«С точки зрения закона, лучше прийти в военкоматы и получить справку, что разрешен выезд», — поддержал военкома глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, губернатор и военком ответили на вопрос о сроках службы мобилизованных жителей Карелии.

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