Военком Петрозаводска — о сроках спецоперации на Украине: «Она все-таки войдет в фазу затихания»

Военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик надеется, что спецоперация на Украине «войдет в фазу» затихания с наступлением холодов.

Об этом он заявил сегодня на совещании в администрации города при обсуждении вопроса о наборе граждан, желающих участвовать в спецоперации.

«Рано или поздно спецоперация закончится. Очень надеюсь, что с наступлением холодов она все-таки войдет в фазу затихания и люди начнут возвращаться», — сказал Кудрик.

Он обратился к руководителям предприятий и других организаций Петрозаводска с просьбой сохранить за участниками спецоперации рабочие места.

«Возвращаться они должны к семьям, а семьи нужно кормить. Разовые выплаты, которые они получат по денежному довольствию — это, конечно, суммы большие, но главное — это смотреть в будущее… Главное — это сохранение рабочих мест. Это сложный вопрос, который важно решать на всех уровнях», — добавил военком.