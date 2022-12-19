Военкоматы в Карелии поставили под видеонаблюдение

Камеры уличного видеонаблюдения установлены около военкоматов в Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства председатель госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

По его словам, камеры установлены по указанию главы Карелии.

«В связи с необходимой обстановкой были дополнительно установлены камеры у мемориального комплекса „Вечный огонь“, а также у военных комиссариатов Республики Карелия» — сказал Поляков.

Он также отметил, что всего по программе развития систем уличного видеонаблюдения в Карелии установлено 239 камер.