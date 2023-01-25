Госдума поддержала инициативу Карелии об упрощении регистрации детей для участников СВО

В Госдуме рассмотрят законопроект из Карелии о праве военнослужащих заверять подписи у своих командиров или начальников госпиталей для регистрации детей.

В Госдуму РФ внесли законопроект, упрощающий участникам спецоперации регистрацию детей, сообщили в российском парламенте.



Согласно документу, военнослужащие получают право заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей в акты гражданского состояния. Ранее с такой инициативой выступили парламентарии Карелии.



«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина все вопросы о поддержке участников специальной военной операции и их семей являются приоритетными в работе парламента, и обращение наших коллег из Законодательного собрания Карелии о необходимости устранения законодательного пробела в защиту военнослужащих мы отработали максимально оперативно. Принятое решение объединено позициями всех фракций», — сообщила депутат Госдумы РФ Ирина Яровая.



Законопроект вносит изменения в статью 50 федерального закона «Об актах гражданского состояния».