Военные бункеры времен войны в Карелии станут музейными объектами

Министерство культуры Карелии планирует включить бывшие военные бункеры на территории Беломорского района в состав экспозиции недавно открытого Музея Карельского фронта.

Об этом сообщил глава Минкультуры Алексей Лесонен на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

«Музей Карельского фронта дальше продолжается развиваться. Есть поручение президента по музеефикации бункеров. Мы заключили в этом году контракт на их обследование для того, чтобы разработать проект музеефикации», — сказал Лесонен.

Он отметил сложность этого проекта.

«Бункеры — это оборонительные сооружения. Для того, чтобы их включить в музейное освоение, нужно будет нетривиальную задачу решить. Но, тем не менее, она поставлена и будет решена», — пояснил министр.

Несколько лет назад один из бункеров в Беломорском районе обнаружил известный историк, профессор Петрозаводского госуниверситета Александр Пашков. По его словам, бункер представляет собой сооружение из железобетонных блоков, внутри которого находится более 40 комнат. Историк предположил, что это был запасной командный пункт Карельского фронта.