Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог

Войска НАТО, в случае конфликта с Россией, могут проиграть первую фазу войны из-за плохих дорог и бюрократии.

Как отмечает The Washington Post, проблему выявили военные игры, проведенные американским командованием в Европе. К примеру, тяжелая техника США возвращалась из Грузии (там проходили учения) в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге — все это время солдаты подразделения оставались без средств передвижения.

Рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских, поэтому технику приходилось разгружать и загружать заново. Венгерским пограничникам не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами, хотя у их румынских коллег вопросов не возникло, и они задержали американских военных еще на несколько дней.

Обычные трассы в Восточной Европе не подходят не только из-за плохого состояния дорожного полотна, но и географических особенностей. Например, двухполосная трасса из Польши в Литву проходит между озерами, поэтому одна перевернувшаяся крупная машина может надолго заблокировать движение. Мосты же рискуют обрушиться под тяжелой техникой.

Проблемы создает и бюрократия, говорится в статье. Например, переброска техники по территории Германии может производиться только в будние дни и исключительно ночью, а Швеция просит предоставлять заявку на передислокацию войск за три недели. Издание отмечает, что в случае объявления реальной войны бюрократические проволочки устранят, однако при локальном конфликте время может быть потеряно, передает РИА Новости.