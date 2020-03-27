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Военные летчики помогут больницам Карелии подготовиться к приходу коронавируса

Новости. Общество
14:08, 01 Апреля 2020
фото: © Виталий Белоусов/РИА Новости
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Войсковая часть ВВС под Петрозаводском обеспечит больницы медицинскими газами.

Министр здравоохранения Карелии встретился с командиром 159 истребительного авиационного полка полковником Иваном Панченко и обсудил детали взаимодействия, направленные на предотвращение угрозы и последствий распространения коронавируса.

Военные летчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, необходимыми для заправки аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте". 

"Больным с тяжелыми легочными осложнениями, которые может вызвать коронавирусная инфекция, жизненно необходим кислород, он помогает им победить болезнь. Разработка, монтаж и получение разрешения на ввод в эксплуатацию станций по производству кислорода - процесс длительный и абсолютно неприемлемый в ситуации, когда действовать нужно быстро и решительно. Именно у военных есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолётов", – отметил Охлопков.

Минздрав Карелии поможет летчикам со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Напомним, третий условно положительный больной коронавирусом выявлен в Карелии.

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