Военных предложили освободить от QR-кодов

Минобороны России предложило разрешить военнослужащим показывать удостоверение с сертификатом о вакцинации вместо QR-кода.

Минобороны подготовило проект постановления правительства, которое освобождает военнослужащих от необходимости получать QR-код о вакцинации. Вместо предъявления QR-кода в тех местах, где это требуется, им будет достаточно показать сертификат о прививке и документы, подтверждающие личность и статус военного, пишет РБК со ссылкой на «Известия».

Источник РБК, знакомый с подготовкой проекта постановления, подтвердил, что рассматривается возможность использования удостоверения военнослужащего как документа, подтверждающего иммунитет. «Это связано с высоким уровнем вакцинации в армии», — объяснил он.

В июне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что вакцинированы почти 93% российских военнослужащих и члены их семей. Обязательную вакцинацию ввели и для всех призывников.

По данным «Известий», вместо QR-кода, если предложение Минобороны одобрят, вместе с сертификатом о прививке сержантам и рядовым будет нужно показывать военный билет, а офицерам — удостоверение личности. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, утверждают собеседники издания.

Причиной появления такого предложения «Известия» называют стремление Минобороны защитить личные данные военнослужащих. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что министерство может не доверять надежности существующих баз данных и стремится сохранить личную информацию военнослужащих внутри систем ведомства. Кроме того, в армии и на военных объектах в частности ограничено использование смартфонов.

Летом источники РБК в ФСБ и ФСО сообщали, что сотрудники ведомств не могут получить QR-коды, поскольку не все ведомственные клиники связаны с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Вскоре стало известно, что с аналогичными проблемами столкнулись и военные. Источники РБК рассказывали, что у военных возникли сложности с получением QR-кодов из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих. «Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — пояснил собеседник. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода, говорил он.