Военных привлекут к тушению пожаров в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 21 июля планируется привлечь дополнительно 100 человек со стороны Минобороны России и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Подводя итоги прошедшего вторника, 20 июля, Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелию прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников. В первую очередь, они отправились в Найстенъярви.

Как отметил глава, пожар в лесу около станции пока не потушен, но продвижение огня к населенному пункту удалось остановить. Однако просчитать стихию трудно — со сменой направления ветра все может измениться. Поэтому МЧС сохраняет здесь все отряды до тех пор, пока угроза поселку не будет снята полностью. Рослесхоз увеличит число специалистов для ликвидации пожара в лесу.

«По оперативным данным, в республике сейчас 38 действующих лесных пожаров на площади 6 839 га. К тушению привлечено около 700 человек. Планируем 21 июля привлечь дополнительно 100 человек со стороны Минобороны России. Они же выделяют нам вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — сообщил Артур Парфенчиков.

Помощь пожарным и местным жителям, которые борются за свои родные поселки, предлагают многие жители республики. Чтобы скоординировать их действия, создан единый добровольческий центр. Он начал работу в «Точке кипения». За первые сутки поступило более 30 звонков. Собраны продукты и питьевая вода.

На основе прогнозов синоптиков об ухудшении пожароопасной обстановки глава Карелии поручил правительству готовить документы о перераспределении бюджетных средств и выделении дополнительных ресурсов на борьбу с пожарами.