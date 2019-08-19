Военным снизили ставки по ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п.п.

"Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%)", — сообщили в пресс-службе банка.

Понижение процентной ставки будет распространяться на военнослужащих, имеющих право на получение целевого жилищного займа на основании закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", пишут "Вести Карелии".

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