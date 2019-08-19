Военным снизили ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п.п.
"Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%)", — сообщили в пресс-службе банка.
Понижение процентной ставки будет распространяться на военнослужащих, имеющих право на получение целевого жилищного займа на основании закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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