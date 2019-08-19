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Новости. Экономика
16:27, 19 Августа 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Военным снизили ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п.п.

"Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%)", — сообщили в пресс-службе банка.

Понижение процентной ставки будет распространяться на военнослужащих, имеющих право на получение целевого жилищного займа на основании закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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кир
2019-08-19 19:24:05
Нашёл текст.
Дураки обожают собираться в стаю,
впереди главный - во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету - улетели все!
Булат Окуджава.
кир
2019-08-19 19:18:14
окуджава, сбиваетесь в стаю. песня
однозначно
2019-08-19 16:57:47
Ох уж эта заноза. Иди в армию. Кстати, твой сынуля почему до сих пор не отслужил срочную службу , а ?
zanoza
2019-08-19 17:34:02
однозначно, я думала ты исчерпал весь запас своей тупости, но ты продолжаешь меня удивлять :)
Саныч
2019-08-19 19:02:26
zanoza, просто он снова удачно инвестировал в боярышник.
zanoza
2019-08-19 16:51:20
Где справедливость? А остальные крутись как хочешь?
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