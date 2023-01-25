Воин-интернационалист потерял медаль у «Черного тюльпана» в Петрозаводске

Петрозаводчанин просит помочь найти медаль «От благодарного афганского народа».
Участник торжественных мероприятий, которые 15 февраля прошли у памятника «Черный тюльпан», просит помочь найти утерянную медаль.
«Утеряна медаль «от благодарного афганского народа», дорога как память. Нашедшего просьба позвонить по телефону: 89114244889», - говорится в сообщении обратившегося в редакцию «Столицы на Онего» за помощью.
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