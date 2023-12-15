Волки массово выходят к людям в поселках и городах Карелии

Жители республики стали чаще беспокоить Минприроды звонками о зверях в населенных пунктах.
Как сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, государственные инспекторы вместе с охотниками вышли по разрешениям на отстрел волков вблизи тех деревень и поселков, откуда чиновникам поступают звонки.
Ранее мы сообщали о том, что силы охотников сосредоточены в Питкярантском районе Карелии.
«Если вы стали свидетелем визита хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите об этом по телефону Минприроды Карелии: +7 921-222-05-25», — говорится в предупреждении министерства.
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