Волки массово выходят к людям в поселках и городах Карелии

Жители республики стали чаще беспокоить Минприроды звонками о зверях в населенных пунктах.

Как сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, государственные инспекторы вместе с охотниками вышли по разрешениям на отстрел волков вблизи тех деревень и поселков, откуда чиновникам поступают звонки.



Ранее мы сообщали о том, что силы охотников сосредоточены в Питкярантском районе Карелии.



«Если вы стали свидетелем визита хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите об этом по телефону Минприроды Карелии: +7 921-222-05-25», — говорится в предупреждении министерства.