Волки нападают на собак в деревне Карелии

В деревне Вокнаволок волки загрызли несколько собак.

Жители деревни, входящей в Костомукшский городской округ, сообщили "64 параллели" о том, что в ночь на 19 января волки успели несколько раз напасть на собак.

По совам районного инспектора Госохотнадзора Юрия Шпакова, 12 января в Вокнаволоке была добыта матерая волчица, но свежих обращений о бесчинствах волков в деревне к нему не поступало.

"Когда был случай на "Карельском окатыше" – в районе карьера Корпанга два волка, бегущих за собакой, попали на запись камеры – мы выезжали, смотрели ситуацию. Это были проходящие волки: они поели и ушли на территорию национального парка. А это особо охраняемая природная территория, там они под защитой закона. Больше официальных обращений от комбината не поступало", – рассказал нам Юрий Шпаков.

Ранее сообщалось, что волки в Лоухском районе ушли от охотников по тонкому льду.