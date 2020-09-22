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Волки стали терроризировать жителей поселков Карелии

Новости. Общество
12:28, 23 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Жители Карелии жалуются в Минприроды республики на хищников, которые убивают собак и близко подходят к домам селян.

Так, на прошлой неделе жители села Вешкелица Суоярвского района обратились в Минприроды Карелии с просьбой принять меры по недопущению выходов волков к домам местных жителей. Хищники загрызли около шести собак, в ночное время подходили прямо к жилым домам, сообщили в министерстве.

Местные охотники оперативно организовали охоту. 17 и 19 сентября волки были добыты.

В настоящее время  охотинспекторы в поселке Челмужи Медвежьегорского района и в поселке Кубово Пудожского района осматривают близлежащую территорию населенных пунктов, чтобы оценить возможную угрозу жизни и безопасности местного населения из-за выхода волков и одного медведя. Если выходы диких животных повторятся, то Минприроды организует охоту на хищников.

Независимо от того, что охота в настоящий период открыта, ведомство стимулирует охотпользователей и охотников на добычу волков. За добытого волка в общедоступных охотугодьях охотнику выплатят 10 тысяч рублей и дадут возможность первоочередного права получения разрешения на добычу лося, отметили в министерстве.

На сегодняшний день охотникам выдано уже 141 разрешение на добычу волков.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по телефону +7(921) 222-05-25, прямой линии лесной охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80 или по телефону 112.

Ранее застреленного под Петрозаводском волка проверили на бешенство.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-23 13:13:19
Леса нещадно вырубаются, нарушается естественная среда обитания животных, потому и поведение диких животных не типичное.
кир
2020-09-23 12:30:48
Это их местечковые проблемы. Зачем нам мозг выносите?
ppppp
2020-09-23 12:37:00
кир, у тебя клиника в голове?
Off
2020-09-23 12:53:41
ppppp, Кир ..это местный идиот ,блаженный .его природа обидела ,вот он вохдух здесь портит, когда не бухает.))
кир
2020-09-23 13:06:46
Off, слабо. Очень слабо. Садись карелиформовец бывший. Двойка тебе. Иди, учи.
кир
2020-09-23 12:45:37
ppppp, это у тебя тормоз, немногословный наш.
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