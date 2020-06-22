Застреленного под Петрозаводском волка проверили на бешенство

Хищник выходил к дачным домам СНТ "Театр" и "терроризировал" жителей.

Напомним, в Прионежском районе убили волка, который загрыз нескольких домашних животных. Вечером, 17 июня волк вышел на лесную тропу по направлению к дачному кооперативу и был застрелен.

Охотинспекторы предположили, что животное чем-то болело, поскольку не проявляло страха.

В паблике Государственного ветеринарного кабинета, сообщается, что "при исследовании пробы головного мозга специалистами лабораторного и эпизоотического мониторинга методом иммуноферментного анализа антиген вируса бешенства не обнаружено".