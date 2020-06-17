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Под Петрозаводском застрелили волка, терроризировавшего дачников

Новости. Общество
11:02, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В Прионежском районе убили волка, сообщили в Минприроды Карелии.

Многочисленные сигналы о выходе волка к дачным домам СНТ "Театр" поступали в Минприроды в последние дни.

Хищник загрыз нескольких домашних животных.

На волка охотились два дня. Охотинспектор с сотрудниками Росгвардии поджидали волка в лесу на тропах, где хищник оставил свои следы.

Вечером, 17 июня волк вышел на лесную тропу по направлению к СНТ. Хищник уверенно направлялся в сторону одного из сотрудников Росгвардии, не подавая признаков страха. Это говорит о том, что хищник, скорее всего, был болен.

Волка направят на обследование в Прионежскую станцию по борьбе с болезнями животных.

Минприроды РК напоминает, что при выходе диких животных к населенным пунктам необходимо звонить по телефонам горячей линии: +7(921)222-05-25, +7(921)457-13-18.

Напомним, в августе прошлого года в этом дачном кооперативе  огонь унес жизни 80-летнего пенсионера и 6-летнего мальчика.

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Комментарии

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кир
2020-06-18 11:15:50
А пожар тут при чем?
Гость
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