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Новости. Общество
06:40, 11 Января 2019
фото: Pixabay.com

Волков, терроризировавших жителей Ладвы, убили

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Семерых волков, пугавших жителей поселка Ладва Прионежского района, застрелили, сообщает Минприроды Карелии.

По информации ведомства, 9-10 января в Ладве охотники застрелили пять волков. Несколькими днями ранее здесь были убиты два волка.

Напомним, жители поселка Ладва Прионежского района жаловались в соцсетях на волков в новогодние праздники.

"На Комсомольской 109 завыли волки. Успел отогнать от ворот. Увидел двоих. Собаку спас. У нас что, охотников нет что ли? Собак снимают как хотят", - рассказал участник паблика "Ладва: Объявления, новости и прочее".

Как сообщается на сайте Минприроды Карелии, охотинспекторы и охотники оперативно реагируют на все поступающие обращения граждан о выходе хищников к населенным пунктам. Так, 29 декабря гражданка, мама которой одна проживает в поселке Суйстамо Суоярвского района, обратилась к главе республики в социальной сети. Она была обеспокоена тем, что волки выходят к домам, нападают на собак и представляют угрозу жителям поселка.

"Министерство оперативно отреагировало на обращение и организовало охоту. На следующий день 60 охотников отследили перемещение хищников и добыли два волка", - рассказали в министерстве.

Несмотря на то, что хищники продолжают выходить к населенным пунктам, количество обращений граждан о выходе волков в период праздничных новогодних каникул уменьшилось в пять раз (по сравнению с прошлым годом), уточнили в ведомстве. Всего по предварительным итогам этого сезона охоты добыто уже 223 шкуры волка.

В Минприроды напомнили, что любительская и спортивная охота на волка продлится до 28 февраля. В случае появления диких животных и их следов вблизи населенных пунктов следует незамедлительно обращаться по телефону круглосуточной прямой линии охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80, 89212220525 или 8 (8142) 796-747.

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