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Волна холода накроет на несколько дней Карелию

Новости. Погода
11:40, 06 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Синоптики рассказали о кратковременном похолодании, которое ожидается в республике с воскресенья.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на Карелию постепенно надвигается кратковременное похолодание. В субботу, 7 ноября, в республике будет еще тепло, Днем температура воздуха составит +4, +9 градусов. А в воскресенье похолодает, сначала температура снизится в северных районах, затем на остальной территории республики.  Днем в воскресенье будет 0, +5 градусов.

"Сначала пройдут дожди, а потом ожидается снег. Сильных морозов пока не будет. Ночью в северных районах температура воздуха может снизиться до -5 градусов", - рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, похолодание продлится всего несколько дней. С 10 по 12 ноября среднесуточные температуры будут отрицательными.

В целом же температура ноябре ожидается на 2 градуса выше нормы.

"Настоящей зимы пока не ждем. В ноябре сохранится неустойчивая погода", - отметили синоптики.

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