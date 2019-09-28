Волочкова измерила шпагатом размер домашнего хаммама

43-летняя Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым шпагатом.

Бывшая прима-балерина призналась, что у ее акробатических способностей есть неожиданные полезные свойства, пишет "Космополитен".

Блондинка поделилась с поклонниками фото, на котором она выполняет поперечный шпагат у себя дома в хаммаме. Звезда позирует в микро-бикини своего любимого фасона.

"Мерой „шпагат Волочковой“ я пользуюсь часто. Это же элемент моей профессии", — написала Анастасия в Instagram. Длина помещения точь-в-точь совпала с длиной шпагата знаменитости.

Она отключила возможность комментирования, потому что часто сталкивается с лавиной критики в свой адрес. Недавно Анастасия Волочкова резко ответила на критику из-за слов об Анастасии Заворотнюк.