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Новости. Общество
21:40, 28 Сентября 2019
фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова измерила шпагатом размер домашнего хаммама

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43-летняя Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым шпагатом.

Бывшая прима-балерина призналась, что у ее акробатических способностей есть неожиданные полезные свойства, пишет "Космополитен".

Блондинка поделилась с поклонниками фото, на котором она выполняет поперечный шпагат у себя дома в хаммаме. Звезда позирует в микро-бикини своего любимого фасона.

"Мерой „шпагат Волочковой“ я пользуюсь часто. Это же элемент моей профессии", — написала Анастасия в Instagram. Длина помещения точь-в-точь совпала с длиной шпагата знаменитости.


instagram.com/volochkova_art

Она отключила возможность комментирования, потому что часто сталкивается с лавиной критики в свой адрес. Недавно Анастасия Волочкова резко ответила на критику из-за слов об Анастасии Заворотнюк.

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