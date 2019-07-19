Волочкова намекнула на беременность

Анастасия Волочкова продолжает интриговать относительно своего возлюбленного.

Балерина уточнила, почему перестала публиковать откровенные фото, и высказалась о свадьбе.

Анастасия Волочкова отметила, что демонстрирует фото в бикини, когда бывает на отдыхе. А сейчас она по восемь часов проводит в репетиционном зале, готовясь к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Все свободное время артистка проводит с любимым мужчиной, которого по-прежнему не намерена показывать общественности, пишет издание "Дни.ру".

"Мы вместе девять месяцев. Это большой срок, за это время жизнь могла родиться", – намекнула она на беременность.

"Наши отношения построены на доверии. Мы даем друг другу свободу: я занимаюсь творчеством, а у него свои дела, бизнес. Конечно, он боится, что меня уведут. Ну а что делать? Я ему говорю: "Ты же все равно никому меня не отдашь!" – рассказала балерина.

Анастасия призналась, что мечтает о свадьбе.