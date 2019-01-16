Волочкова насмешила народ очередным интимным фото

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Балерина выложила в Instagram фото, на котором позирует в прозрачной майке без лифчика.
Анастасия Волочкова продолжает расслабляться на Мальдивах после насыщенного благотворительными концертами гастрольного графика. Балерина не дает соскучиться фанатам, регулярно делясь пикантными фотографиями.
На сей раз Волочкова предстала не в микроскопическом купальнике, а в белоснежной длинной майке. От бюстгальтера скандально известная артистка и вовсе решила отказаться, пишет "Дни.ру".
"Красивый теплый мальдивский вечер..." – подписала кадр Волочкова.
На снимке балерина запечатлена стоящей на пляже спиной к океану.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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