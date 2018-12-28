Волочкова необычно украсила елку

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На новом фото, которое опубликовала Анастасия, присутствует новогодняя елка, украшенная не только традиционными шариками, ангелами и звездочками.
Экс-прима Большого театра пытается балансировать на тонкой грани: ей одновременно хочется показать своим поклонникам как можно больше подробностей своей личной жизни и при этом сохранить приватность, пишет "Узнай все".
В кадр фотокамеры часто попадают то вообще ноги мужчины Анастасии Волочковой, то в частности его носки.
Балерина решила подшутить и повесила на елку носки, а чтобы все их точно заметили, обвела ярким маркером.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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