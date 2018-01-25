Волочкова после ночи с незнакомцем проснулась на столе

Балерина не перестает удивлять подписчиков оригинальными снимками.

Пока продолжаются споры по поводу слитых в сеть интимных снимков Волочковой, которые опубликовал блогер Чермен Дзотов (танцовщица заявила о сумме морального ущерба в 10 миллионов рублей), личная жизнь балерины тоже не замерла и бьет ключом, рассказывает "Комсомольская правда".

Звезда инстаграма опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписью: "Всегда знала, что ложиться спать поздно - это вредно. Поэтому я ложусь спать рано". И отметила автора снимка, некого молодого человека по имени Михаил. При этом сам мужчина на своей страничке выложил фото с балериной, сделанной этой же ночью в постели с подписью: "Ты сама все знаешь…".

Это первое фото, которое мужчина опубликовал в своем аккаунте, где недвусмысленно признался в отношениях с исполнительницей шпагатов. А вот Анастасия уже намекала на отношения с Михаилом - в ее блоге в Рождество было опубликовано фото с этим же брюнетом, позже балерина запостила кадр с Михаилом перед вылетом на Мальдивы, а затем еще одно - после отпуска.

Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметила свое 42-летие. Традиционно в канун праздника балерина окунается в домашнюю купель и отмечает день рождения в кругу близких и друзей.