Волочкова рассказала об алкоголизме

Балерина ответила на обвинения в пристрастии к спиртному.

В начале нулевых многие восхищались красотой и грацией Анастасии Волочковой. Но сегодня многие считают, что внешность балерины оставляет желать лучшего, и дело вовсе не в возрасте, а пагубном пристрастии к спиртному. Об этом говорят публикации в социальных сетях, на которых звезду часто можно увидеть с бокалом игристого, пишет "Стархит".

Волочкову в алкоголизме публично обвиняла Дана Борисова. О нездоровой привычке Анастасии высказывалась и скандальный блогер Лена Миро. "Отекшая Настя устраивает странные фотосессии, к участию в которых привлекает подросшую дочь, раздает пьяные слезливые интервью. В общем, ведет себя так, что у людей появляется все больше и больше сомнений в ее трезвости", — возмущалась Миро.

Похоже, мнения недоброжелателей задели Волочкову за живое.

"Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть, — поделилась балерина. — У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма".