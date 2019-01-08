Волочкова решила остаться на Мальдивах

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу, пишет РИА Новости.
"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. <…> И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова.
По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.
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Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
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