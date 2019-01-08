Волочкова решила остаться на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.

Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу, пишет РИА Новости.

"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. <…> И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова.

По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.