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Новости. Общество
20:40, 08 Января 2019
фото: Instagram

Волочкова решила остаться на Мальдивах

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.

Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу, пишет РИА Новости.

"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. <…> И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", — написала Волочкова.

По ее словам, Мальдивы — ее любимое место на Земле и она не может ему "изменять".

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

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Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

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