Волочкова сочинила едкое стихотворение о Шнурове

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Анастасия Волочкова не оставила без внимания оскорбления фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Она сочинила ответный стих и продемонстрировала шпагат.
Накануне Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял Волочкову. Он назвал ее бесталанной артисткой, собирающей "лайки и подписки" своими откровенными фото.
Шнуров показал снимок, на котором раздвинул ноги в стороны, имитируя поперечный шпагат.
Анастасия отреагировала на выпад рок-музыканта. Балерина попыталась дать ему рифмованный ответ, пишет Cosmopolitan.
"Разводясь на всю страну,
Ну, а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову", – иронично написала балерина.
Волочкова также заметила, что Сергей проводит слишком много времени на ее странице:
"А адрес твой – не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой".
Творческий пост она дополнила фотографией вертикального шпагата на снегу.
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