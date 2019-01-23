Волочкова сочинила едкое стихотворение о Шнурове

Анастасия Волочкова не оставила без внимания оскорбления фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Она сочинила ответный стих и продемонстрировала шпагат.

Накануне Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял Волочкову. Он назвал ее бесталанной артисткой, собирающей "лайки и подписки" своими откровенными фото.

Шнуров показал снимок, на котором раздвинул ноги в стороны, имитируя поперечный шпагат.

Анастасия отреагировала на выпад рок-музыканта. Балерина попыталась дать ему рифмованный ответ, пишет Cosmopolitan.

"Разводясь на всю страну,

Ну, а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову", – иронично написала балерина.

Волочкова также заметила, что Сергей проводит слишком много времени на ее странице:

"А адрес твой – не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой".

Творческий пост она дополнила фотографией вертикального шпагата на снегу.