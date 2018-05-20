Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой

Анастасия Волочкова заявила, что, по ее мнению, у нее "много общего" с балериной Матильдой Кшесинской.

Об этом она рассказала в своем Instagram, пишет Лента.ру.

"Сегодня 150 лет со дня рождения царя Николая Второго. В эфире радио "Комсомольская правда" я почитаю дневники Матильды Кшесинской. Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души", — сказала балерина, стоя на фоне портрета, изображающего ее с последним российским императором.

В марте бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами артистки, рассказал о ее финансовом положении. По его словам, у балерины есть 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей.

В октябре 2017 года на большие экраны вышел фильм "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II с балериной. Картина вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих.