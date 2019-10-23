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Новости. Политика
14:30, 23 Октября 2019
фото: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Володин призвал депутатов брать пример с Пивненко (ВИДЕО)

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил Валентину Пивненко за отстаивание интересов Карелии.

Сегодня на заседании фракции "Единая Россия" с участием министра финансов Антона Силуанова по проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы обсуждали выделение дополнительной финансовой помощи десяти наименее обеспеченным регионам, в число которых вошла и Карелия.

Прежде чем начать обсуждение, спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести перекличку депутатов от этих регионов, чтобы узнать, насколько сильно народные избранники "болеют" за свой регион, и выяснилось, что не все присутствуют.

Когда перекличка дошла до Карелии, Вячеслав Володин попросил всех поаплодировать.

"Вот, посмотрите, - сказал Володин. - Вот пример. Давайте поаплодируем этой женщине - Валентина Пивненко – депутат Госдумы от Карелии, потому что вот так надо отстаивать интересы региона, и она всегда там, где эти вопросы звучат".

Позже спикер Госдумы отметил, что, конечно, "это снижает конкуренцию, когда нет депутатов в самом главном зале, где обсуждаются такие важные вопросы".

"Если дальше они хотят избираться, то это просто политическая близорукость", - сказал Володин.

Перекличку депутатов смотрите с 49 минуты видео.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-23 16:14:58
Вот же молодец наша Пивненко, на все заседания приходит, ни то что некоторые :) Ну а насчёт отстаивает интересы, явное преувеличение. Интересы отстаиваются по принципу "как партия прикажет". Ещё смутило "Если дальше они хотят избираться, то это просто политическая близорукость", - сказал Володин. Как прикажете понимать? Их наверное вычеркнут из угодных списков :)
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