Волонтеров Карелии будут отбирать на крупные российские и международные проекты

Официальное открытие окружного центра "Программы мобильности" в СЗФО состоится 20 февраля, сообщили в пресс-службе Центра развития добровольчества Карелии.

Будет подписано соглашение между Карельским центром развития добровольчества и Ассоциацией волонтерских центров, а также проведена презентация о программе для партнеров и волонтеров.



Гостями церемонии станут заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Иван Радько и специалист Центра мобильности волонтеров Ренат Каримов.



Окружной центр мобильности – команда специалистов и добровольцев в сфере рекрутинга и коммуникационных кампаний по привлечению лидеров добровольческих объединений на крупные федеральные и международные проекты, а также прохождения стажировок по повышению квалификации в сфере развития НКО, добровольчества и благотворительности.

Центр будет помогать добровольцам Северо-Запада участвовать в волонтерских программах крупнейших событий России и мира.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Карелии отправятся на Кубок мира по биатлону.