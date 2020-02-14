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Волонтеров Карелии будут отбирать на крупные российские и международные проекты

Новости. Общество
17:20, 14 Февраля 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Официальное открытие окружного центра "Программы мобильности" в СЗФО состоится 20 февраля, сообщили в пресс-службе Центра развития добровольчества Карелии.

Будет подписано соглашение между Карельским центром развития добровольчества и Ассоциацией волонтерских центров, а также проведена презентация о программе для партнеров и волонтеров.

Гостями церемонии станут заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Иван Радько и специалист Центра мобильности волонтеров Ренат Каримов.

Окружной центр мобильности – команда специалистов и добровольцев в сфере рекрутинга и коммуникационных кампаний по привлечению лидеров добровольческих объединений на крупные федеральные и международные проекты, а также прохождения стажировок по повышению квалификации в сфере развития НКО, добровольчества и благотворительности.

Центр будет помогать добровольцам Северо-Запада участвовать в волонтерских программах крупнейших событий России и мира.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Карелии отправятся на Кубок мира по биатлону.

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Комментарии

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2020-02-14 17:26:56
Лохи будут работать за миску супа, а грантоеды очень даже наварятся.
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