Волонтеров Карелии будут отбирать на крупные российские и международные проекты

Официальное открытие окружного центра "Программы мобильности" в СЗФО состоится 20 февраля, сообщили в пресс-службе Центра развития добровольчества Карелии.
Будет подписано соглашение между Карельским центром развития добровольчества и Ассоциацией волонтерских центров, а также проведена презентация о программе для партнеров и волонтеров.
Гостями церемонии станут заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Иван Радько и специалист Центра мобильности волонтеров Ренат Каримов.
Окружной центр мобильности – команда специалистов и добровольцев в сфере рекрутинга и коммуникационных кампаний по привлечению лидеров добровольческих объединений на крупные федеральные и международные проекты, а также прохождения стажировок по повышению квалификации в сфере развития НКО, добровольчества и благотворительности.
Центр будет помогать добровольцам Северо-Запада участвовать в волонтерских программах крупнейших событий России и мира.
Ранее сообщалось, что волонтеры из Карелии отправятся на Кубок мира по биатлону.
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