Волонтерское движение Карелии хочет, чтобы его перестали считать лишь "эмоциональной деятельностью"

Активисты волонтерского или добровольческого движения Карелии предлагают изменить отношение к нему, как к благотворительной деятельности и рассматривать в качестве экономического потенциала республики.

Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике эксперт КРОМО "Центр развития добровольчества" Екатерина Бойко.

Она рассказала о разработанной Центром региональной модели развития добровольчества. Эта модель направлена на участие волонтеров в проектах, способных повлиять на социально-экономическое развитие Карелии. Подобности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".