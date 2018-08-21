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Новости. Культура
16:38, 21 Августа 2018

Волонтеры и профессиональные реставраторы из разных стран мира приедут на форум в музей "Кижи"

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С 3 по 6 сентября в Петрозаводске и на острове Кижи состоится  II Международный научно-практический форум "Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества".

В рамках форума пройдут конференция "Волонтерское движение – практическая помощь в сохранении деревянного зодчества"  и семинар "Волонтеры и деревянное зодчество".

Свое участие в форуме уже подтвердили специалисты в области архитектуры  и реставрации из Латвии, Финляндии, США, Турции, Германии, Италии,  а также из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Рязани, Иркутска и других. Профессионалы и волонтеры соберутся вместе, чтобы познакомиться с опытом музея-заповедника "Кижи" и обсудить методические, правовые и практические аспекты участия волонтеров в сохранении уникального пласта культурного наследия России – памятников деревянного зодчества.

Музей-заповедник "Кижи", в оперативном управлении которого находятся 80 объектов культурного наследия, занимает ведущие позиции в сохранении и изучении памятников народной архитектуры. Беспрецедентные по сложности реставрационные работы ведутся на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО  - церкви Преображения Господня. Музей принимает активное участие в обучении плотников, реставраторов, волонтеров, архитекторов как традиционным ремеслам технологиям, так и современным методикам проведения противоаварийных и консервационных работ. С 2014 года в музее успешно работает Учебно-методический центр. В 2017 году прошли первые в России международные курсы ИККРОМ "Консервация и реставрации памятников деревянной архитектуры". Специалисты музея активно участвуют и в волонтерском движении, оказывая методическую и практическую помощь участникам проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера", который существует уже более десяти лет.

Спасение бесценных памятников народной архитектуры, находящихся порой в труднодоступных и малонаселенных уголках нашей родины, возможно только при объединении усилий всех заинтересованных сторон – владельцев зданий, музейных сотрудников, профессиональных реставраторов, местных жителей, специалистов органов охраны памятников. Немаловажная роль в этом принадлежит волонтерам, которые должны обладать определенными знаниями и навыками для того, чтобы выполненные противоаварийные мероприятия, ремонтные или реставрационные работы были проведены в рамках законов в области охраны памятников, с соблюдением  технологии производства работ.

Участники конференции "Волонтерское движение – практическая помощь в сохранении деревянного зодчества" обсудят:

- современные методы сохранения и изучения памятников деревянного зодчества;

- опыт волонтерского движения в России и за рубежом;

- правые аспекты работ на объектах культурного наследия;

- возможности фандрайзинга и привлечения других ресурсов;

- программы обучения волонтеров.

На острове Кижи участники познакомятся с опытом консервации памятников народной архитектуры, посетят реставрационную площадку церкви Преображения Господня.

Практический семинар "Волонтеры и деревянное зодчество", который станет продолжением конференции, познакомит волонтеров с основными приемами выполнения работ на памятниках, традиционным плотницким инструментом, позволит обменяться опытом и встретить единомышленников.

Приглашаем студентов и аспирантов профильных специальностей ВУЗов и колледжей для участия в пленарном заседании 3 сентября! Участие для студентов - бесплатное.

Справочная информация:

Александр Юрьевич Любимцев , сопредседатель оргкомитета

Тел.: +7 (8142) 799-815; +7 (8142) 535-719 (о. Кижи), a.lubimtsev@mail.ru.

Маргарита Васильевна Кистерная, сопредседатель  оргкомитета

Тел.: +7 (8142) 799-886, +7 (8142) 535-719 (о. Кижи), kisternaya@kizhi.karelia.ru.

 

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