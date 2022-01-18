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Волонтеры наколют дрова и почистят снег жителям поселков Карелии

Новости. Общество
07:50, 19 Января 2022
фото: паблик «Видлица - News»

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Молодёжная добровольно-патриотическая акция "Онежский десант" пройдет в Олонецком районе Карелии.

Как сообщается в паблике «Видлица - News», с 24 января по 2 февраля в Олонецкий район приедет отряд Молодёжной добровольно-патриотической акции "Онежский десант" - "Оригами"! Волонтеры посетят такие населенные пункты, как Видлица, Ильинский, Рыпушкалицы, Олонец и Коткозеро.

«Уже на протяжении 5 лет волонтеры из Студенческих отрядов Карелии и других регионов собираются вместе и в составе 8 отрядов выезжают в разные районы родного региона, чтобы помогать людям», - сообщается в паблике.

Организаторы объяснили: если жителям нужна помощь в с уборкой снега, колкой дров, очистки крыши или просто требуется принести воды, то смело можно обращаться к добровольцам из отряда «Онежский десант! – они во всем помогут.

«Отличительная черта отряда - голубые куртки, которые называются "десантками". Вы точно не перепутаете нас ни с кем!» - объяснили волонтеры.

Также в паблике сообщается, что для получения помощи добровольцев необходимо прямо в комментариях к посту написать, в чем нуждаетесь.

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