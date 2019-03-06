Волонтеры помогут жителям Карелии перейти на "цифру"

В Карелии в марте будет запущена "горячая линия" по переходу на цифровое телевидение, сообщили в правительстве республики.

Правительством Карелии организована помощь жителям республики по переходу на цифровое телевизионное вещание. Во второй половине марта будет запущена "горячая линия" для тех, у кого возникают трудности при настройке своего телевизора на прием цифрового вещания. По телефону пользователи смогут получить консультации у профессионалов. Звонок бесплатный.

Если же самостоятельно перейти на "цифру" не удалось – помогут волонтеры. В настоящее время организовано обучение около ста молодых людей для оказания помощи нуждающимся в этом вопросе.

Ранее правительством Карелии было принято решение о том, что ряду категорий граждан будут компенсированы расходы на приобретение и установку спутникового оборудования. Право на компенсацию имеют малообеспеченные семьи и ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в населенных пунктах, не охваченных цифровым эфирным вещанием (всего в Карелии перейдут на "цифру" 98 процентов территорий). Размер компенсации – до 6 тысяч рублей. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более 7,5 миллиона рублей.

Окончательный переход на цифровое телевидение запланирован на лето 2019 года.