Волонтеры просят помощи в поиске жителя Петрозаводска в неизвестной одежде

В середине прошлого месяца без вести пропал житель Петрозаводска.

В паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия» появилась информация о поисках жителя Петрозаводска Михаила Владиславовича К. Мужчине 34 года.



Он пропал 17 февраля. Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.



Поисковики не знают, в чем он был одет. Вся информация по телефонам: 8 968-989-17-32, 8 953-532-15-24.