Волонтеры вышли на улицы агитировать за благоустройство городов и поселков Карелии

Голосование для выбора территорий Карелии, которые будут благоустраивать по программе "Комфортная городская среда", пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Все желающие могут высказать свое мнение на платформе 10.gorodsreda.ru федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Привлечь внимание жителей республики к голосованию решили волонтеры экологического объединения Петрозаводского госуниверситета "Green Crew". На улицах карельских городов они раздают листовки о проекте и объясняют прохожим, почему важно участвовать в голосовании.

В минувшее воскресенье, 21 марта, волонтеры работали на месте стоянок "Сбормобиля" в разных районах карельской столицы.

"Мне в целом близка эта идея, хочется жить в красивом современном городе. О программе "Комфортная городская среда" почитала в группе в социальной сети и решила обязательно поддержать этот проект. Пока просто раздаю листовки и знакомлюсь со всеми объектами, которые будут выставлены на голосование. А потом обязательно приму участие в голосовании и поддержу один из них", - рассказала одна из участниц акции Маргарита Костикова.

Волонтеры объясняют, чем новая система голосования отличается от прежней.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" работает не первый год и по нему обустраивают дворы и парки. Раньше голосование проводила городская администрация, но мне кажется, что новый общероссийский сайт – это более надежная схема. Регистрация на нем делается через портал Госуслуг или по номеру телефона, и это не даст возможность накрутить голоса. И жители городов, в которых будет проходить голосование, должны понимать, что теперь все зависит только от них", - отметила волонтер Надежда Третьякова.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В Карелии за 2019-2020 годы благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 156 общественных и 248 дворовых территорий.

Чтобы принять участие в голосовании требуется зайти на сайт 10.gorodsreda.ru, выбрать свой регион и отдать голос в пользу одного из предложенных вариантов. Регистрация для голосования доступна на сайте Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона. Сделать свой выбор смогут все граждане в возрасте от 14 лет.