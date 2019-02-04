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Новости. Экономика
12:46, 04 Февраля 2019

Волшебство от "Баренц Групп"! Дари любимым счастье!

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Просторная трехкомнатная квартира с отделкой под ключ в жилом квартале "Свиристель" на Кукковке всего за 50 000 рублей.

Просторная трехкомнатная квартира с отделкой под ключ в жилом квартале "Свиристель" на Кукковке всего за 50 000 рублей! Остальное только при поучении ключей. Сдача дома через полгода.

Теперь вы можете ожидать окончания строительства свей новой квартиры без дополнительных трат. Просто внесите первый взнос 50 000 рублей и все. К моменту получения ключей вы уже успеете продать свою недвижимость, скопить или взять ипотечный кредит.

Новый экологически-чистый квартал "Свиристель" -это яркий, красочный район возле "Лента-2" на Комсомольском проспекте. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни, гипермаркет "Лента-2", детские сады и школы, остановка в двух шагах. А для любителей активного отдыха рядом расположена лыжная "траса" Фонтаны, прогулочный бульвар и лесной массив.

Жилой квартал "Свиристель" - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление. А стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Предложение действительно для дома №16. Так же Вы можете подобрать подходящие  варианты в строящихся и уже готовых домах ЖК "Свиристель".

- двушка 42 кв.м. - 2 040 000

- трешка 60 кв.м. - 2 900 000

Подробная информация размещена на сайте Barenz.group или в социальных сетях barenz.groupvk.com/barenzgroupБаренц Групп в instagram.

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