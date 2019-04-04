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Новости. Общество
09:59, 04 Апреля 2019
фото: © Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Вопрос о "северных" льготах предпринимателям прокомментировали в Заксобрании Карелии

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Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в северных регионах России должна учитываться в трудовом стаже, необходимом для начисления "северных" льгот.

Об этом говорится в проекте обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Проект получил поддержку на заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов на заседании в Нарьян-Маре, в котором участвовала депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева.

Она пояснила, что в настоящее время для самозанятых граждан период деятельности в качестве ИП не включается в стаж, дающий право на назначение им "северной" процентной надбавки.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-04 11:03:10
Вот что у нас за законы? Обязательно нужно на людях сэкономить.
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