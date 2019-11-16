Подписаться
Новости. Политика
15:05, 16 Ноября 2019

"Вопрос об отставке Сергея Прокопьева будет решаться в ближайшие дни"

Загрузка...

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, попавший в скандальную историю, может потерять свой пост.

Ранее Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал в рамках частного обвинения возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете. Таким образом, Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Пикантность ситуации в том, что Сергей Прокопьев и Нина Щербакова – члены одной партии, оба из "Единой России". Их конфликт – это не борьба власти и оппозиции, а внутрипартийное противостояние. Не случайно, именно на партийной площадке "Единой России" сейчас ведется дискуссия о том, а что делать дальше. И если в администрации главы республики взяли курс на защиту Прокопьева, то внутри "Единой России" многие уверены, что его необходимо отправить в отставку. И это несмотря на то, что Сергея Прокопьева республиканские власти считают одним из самых эффективных районных глав, а Олонецкое районное отделение "Единой России", которым он руководит, - лучшим в Карелии. Просто ситуация, которая, без сомнения, дискредитирует республику на федеральном уровне, уже зашла так далеко, что для выхода необходимы кардинальные меры. Как бы там ни было, но за языком нужно следить, считают сторонники отставки.

Подробнее читайте далее.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-16 16:11:14
Если глава пойдет на поводу у смутьянов, он совсем рейтинг потеряет.
новый
2019-11-16 15:34:59
Влажные мечты либерастов. Самое забавное, что больше всех по этому поводу на одном из местечковых либерастных сайтов истерит самобытный персонаж, которого вышвырнули за пьянство из партии, а потом и из Заксобрания.
Захар//чук
2019-11-16 15:10:15
Забыть его уже пора . Чиновник ни о чём .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
10.11.2019, 12:45
Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 8
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 4
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 7
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»