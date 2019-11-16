"Вопрос об отставке Сергея Прокопьева будет решаться в ближайшие дни"

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, попавший в скандальную историю, может потерять свой пост.

Ранее Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал в рамках частного обвинения возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете. Таким образом, Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Пикантность ситуации в том, что Сергей Прокопьев и Нина Щербакова – члены одной партии, оба из "Единой России". Их конфликт – это не борьба власти и оппозиции, а внутрипартийное противостояние. Не случайно, именно на партийной площадке "Единой России" сейчас ведется дискуссия о том, а что делать дальше. И если в администрации главы республики взяли курс на защиту Прокопьева, то внутри "Единой России" многие уверены, что его необходимо отправить в отставку. И это несмотря на то, что Сергея Прокопьева республиканские власти считают одним из самых эффективных районных глав, а Олонецкое районное отделение "Единой России", которым он руководит, - лучшим в Карелии. Просто ситуация, которая, без сомнения, дискредитирует республику на федеральном уровне, уже зашла так далеко, что для выхода необходимы кардинальные меры. Как бы там ни было, но за языком нужно следить, считают сторонники отставки.

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