Вопросы энергосбережения и альтернативной энергетики обсудили в Петрозаводске

В Петрозаводске 21 и 22 октября в отеле Piter Inn проходит конференция для представителей малого и среднего предпринимательства «Карелия – территория инноваций».

Основными темами мероприятия стали формирование комфортной среды проживания и отдыха, внедрение инновационных решений как механизмов ресурсосебережения и сохранения климата Земли, а также альтернативная электроэнергетика и инструменты поддержки инвестиций в сфере инноваций. В рамках конференции участники делятся практикой решения бизнес-задач и устанавливают контакты в целях дальнейшего сотрудничества.

На круглом столе «Формирование комфортной среды для проживания и отдыха», организованном Центром «Мой бизнес» Республики Карелия, были затронуты вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере энергетики. Так, благодаря сотрудничеству с центром представители малого и среднего бизнеса республики могут получить софинансирования на внедрение инновационных технологий, позволяющих сократить издержки и повысить уровень экологичности проектов.

— Одним из примеров инновационных решений стала четырехэтажная кирпичная гостиница в Сегеже на 55 номеров со старыми коммуникациями и высокими расходами на электроэнергию, — рассказывает руководитель Центра кластерного развития Центра «Мой бизнес» Республики Карелия Анастасия Панченко. — Какие технологические решения были предложены? Замена теплового пункта на современный и установка рекуператора, переход на закрытую систему теплоснабжения и установка балансировочных клапанов, а также монтаж теплоизоляции трубопроводов и балансировка системы отопления. Автоматика нового теплового пункта повысила распределение теплоносителя по корпусам здания. Кроме того, реконструирована система приточно-вытяжной вентиляции в цехе производства пищевой продукции гостиницы.

В результате внедрения энергосберегающих технологий затраты на электроэнергию снизились на 30–35 процентов. Инвестиции составили 3,5 миллиона рублей, а расчетный срок окупаемости равен четырем с половиной годам.

Также инновационные решения в сфере энергетики находят применение на турбазах нового формата — глэмпингах. В последние годы растет спрос на отдых, сочетающий городской комфорт, уединение и нетронутую цивилизацией природу. Смарт- и энергосберегающие технологии при таком формате отдыха становятся насущной необходимостью ввиду удаленности глэмпингов от городских коммуникаций.

— В наши дни растущий запрос — оказаться на природе, но не потерять тот уровень комфорта, к которому мы привыкли в отелях и в городе, — подчеркивает владелец эко-отеля NewCamp и участник туристического кластера Республики Карелия Николай Мукконен. — Но одна из основных проблем — энергоснабжение. В частности, длительная процедура подключения электричества и малая выделяемая мощность. К примеру, на наш глэмпинге выделено 15 киловатт на 12 модульных домиков, большой шатер и кафе в перспективе. Что до длительности, то запустить глэмпинг можно за два месяца, но на подключение электричества потребуется год. Поэтому мы перешли на альтернативные способы обогрева, поставив трансбордеры. В результате мы получили двукратную экономию по обогреву и нагреву воды. Дополнительно мы утеплили домики при помощи пенополиуретана и задействовали все энергосберегающие технологии — от кулеров вместо чайников до умного освещения.

Конференция «Карелия — территория инноваций» продолжит работу 22 октября. Принять участие в мероприятии могут представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в инновационных решениях на своих предприятиях.