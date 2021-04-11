Вор в Петрозаводске продал украденную куртку в 11 раз дешевле реальной стоимости

Мужчина в Петрозаводске продал украденную куртку за 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы одного из отделов одежды в крупном торговом центре. Она обнаружила пропажу мужской куртки стоимостью более 5,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого: 36-летнего петрозаводчанина, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что, выбрав куртку, пошел в примерочную, а затем покинул магазин, не оплатив товар. В дальнейшем он продал похищенную вещь на улице прохожему за 500 рублей.

По статье кража возбуждено уголовное дело. Решение суда в законную силу не вступило.