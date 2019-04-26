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Новости. Криминал
10:38, 26 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Вора-рецидивиста нашли на улице в Петрозаводске

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Ранее судимый петрозаводчанин украл электробритву в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из крупных магазинов электроники с заявлением о краже электробритвы стоимостью 9 тысяч рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские узнали в похитителе ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 39-летнего петрозаводчанина.

Выехав по адресу его проживания, сотрудники уголовного розыска не обнаружили хозяина жилья. Как рассказали соседи, он уже несколько недель не появлялся дома. Вскоре подозреваемый был задержан нарядом ППС, который заметил похожего по описанию мужчину на улице. Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что сбыл похищенную бритву, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. 

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