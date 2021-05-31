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Вороны атаковали воспитанников детского сада в Петрозаводске

Новости. Общество
10:41, 01 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В преддверии Дня защиты детей пожарные в столице Карелии спасли воспитанников детского сада от агрессивных ворон.

Необычную операцию провели 31 мая сотрудники МЧС.

Утром 31 мая пожарные выезжали на территорию детского сада № 104 по улице Калевалы, где, по поступившей информации, вороны вели себя агрессивно и представляли опасность для воспитанников учреждения.

Причиной агрессии ворон оказался выпавший из гнезда птенец — птицы пытались защитить его, нападая на всех приближавшихся к вороненку людей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожарные унесли птенца с территории детского сада, спрятав среди кустарника. Вороны после этого успокоились и перестали нападать на людей.

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