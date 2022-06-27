Воры дважды залезли в дом пенсионера и вынесли оттуда дорогостоящие инструменты

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых в краже строительных инструментов из частного дома в городе Лахденпохья.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ночью 20 апреля 2022 года обвиняемые через окно проникли в дом пенсионера и похитили строительные инструменты стоимостью более 8 тыс. рублей. На следующий день один из них решил вернуться на место преступления и взял с собой 17-летнего знакомого. Вдвоем они проникли в тот же дом и снова вынесли строительные инструменту на сумму более 15 тыс. рублей.

В период следствия обвиняемые признали свою вину и возместили ущерб потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.